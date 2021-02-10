{div}Alpine Sean Nurse GS & SL — Snow King — Feb. 6-7 — Declan White Club Series #1 GS - Jackson Hole Mountain Resort — Jan. 30 — Jesse Sheets Club Series #2 Stubby SL — Jackson Hole Mountain Resort — Feb. 6{/div}
{div}U10 Female — Kimaaya Titensor{/div}{div}U10 Male — Owen Fisher{/div}
{div} Freeride IFSA Junior Regional 2 — Grand Targhee — Feb. 6 Final standings not determined due to cancelled day of competition.{/div}
{div}Ski Male U12 — Jack Beck, Tyne Way{/div}{div}Ski Male 12-14 — Will Beck, Nathan Cyr, Grady Jensen, Kai Jones, Cooper Watson{/div}{div}Ski Female 15-18 — Ella Phillips{/div}{div}Snowboard Male 15-18 — Benji Shaw, Ethan Shaw{/div}
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